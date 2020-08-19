يستضيف اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الخميس القادم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى.وتأتي الاستضافة في نسختها الثانية من سلسلة منتديات الاتحاد الإعلامية التي ينظمها «عن بُعد» عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلين عن الوكالات الوطنية الأعضاء في الاتحاد، وشخصيات قيادية في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، إلى جانب وزراء ومعنيين من العالم الإسلامي.ويتحدث أمين عام رابطة العالم الإسلامي عن التعايش بين أتباع الديانات والثقافات، إضافة إلى جهود الرابطة في دعم وترسيخ الحوار والتعايش وتحسين الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين، كما سيشهد المنتدى حواراً مفتوحاً لمناقشة أبرز التساؤلات في هذا الشأن. وأعرب الاتحاد عن شكره وتقديره للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولمندوبي الدول الأعضاء لدى المنظمة ومديري وكالات الأنباء الوطنية في الدول الأعضاء.