أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 1.409 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 4.526 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من الفايروس مقارنة بعدد الإصابات الجديدة في 24 ساعة 321.2%.ووفقا لإحصاء «الصحة» أمس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 301.323 حالة، من بينها 24.942 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1.716 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 272.911 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.470 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة لتصل إلى 90.5%.وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي؛ حائل (81)، الرياض (64)، الهفوف (62)، جازان (60)، مكة المكرمة (55)، المدينة المنورة (52)، بريدة (51)، أبها (49)، جدة (49)، خميس مشيط (48)، ينبع (47)، حفر الباطن (32). أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي؛ الرياض (1.439)، جدة (877)، الدمام (275)، المدينة المنورة (226)، نجران (211)، الهفوف (108)، القطيف (92)، الخبر (88)، المبرز (59)، مكة المكرمة (47)، بريدة (44)، جازان (34)، الظهران (34)، الرس (32)، سبت العلاية (30)، شرورة (30).