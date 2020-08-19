اعترفت «صحة الطائف» بقلّة الحصول على مواعيد وزيادة الضغط في مراكز الفحص الموسّع لفايروس كورونا المستجد، وعزت ذلك إلى كثرة عدد السيّاح بالمحافظة خلال الفترة الماضية.فيما طالب مواطنون الصحة بمعالجة تعثر الحصول على مواعيد قريبة للفحص، وقالوا لـ«عكاظ»: «ليس من المنطق أن يحجز الأهالي مواعيد عبر تطبيق صحتي ولا تتوفر إلا بعد أيام عدة، وعند اختيار مكة يتم تحديد الموعد في اليوم نفسه». وأوضح المتحدث باسم «صحة الطائف» سراج الحميدان أن زيادة الضغط على مراكز الفحص وقلة الحصول على المواعيد ترجع إلى أن محافظة الطائف تعتبر من أكبر المحافظات السياحية على مستوى المملكة ويرتادها حالياً أعداد كبيرة من السياح والمصطافين، مضيفاً أن مركز الفحص الموسع بدأ العمل فيه لمدة 8 ساعات يومياً، من الـ4 عصراً حتى الـ12 صباحاً، بخطة تجريبية تستهدف أكثر من 50 موعدا يوميا، وتُقدم الخدمة من خلال 5 فرق طبية تخدم المراجعين في وقت قياسي.وطبقا للحميدان، فإنه تمت زيادة عدد ساعات العمل المخصصة بالمركز لتصبح 12 ساعة يوميا، وبعدد يتجاوز 750 موعدا متاحا عن طريق حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين منذ 2020/7/9 حتى الآن بلغ أكثر من 10 آلاف مراجع، وأن عيادات تطمن، البالغ عددها 14، قامت منذ تاريخ 2020/6/7 وحتى اليوم بخدمة أكثر من 22 ألف مراجع.