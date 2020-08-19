شدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف على أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع الصحية الجاري تنفيذها في محافظة القريات لإنجازها وفق معايير الجودة المنصوص عليها وفي المدة المحددة، مطالباً بالعمل الجاد للرفع من مستوى الخدمات البلدية ومواكبة تطلعات أبناء المحافظة لتلبية طموحاتهم من الخدمات البلدية التي تعكس ما يشهده الوطن من نماء وتطور في شتى المجالات، وتحسين المشهد الحضري الذي هو جزء من أهداف رؤية 2030.جاء ذلك خلال تفقده أمس سير العمل في عدد من المشاريع الصحية والبلدية الجاري تنفيذها بمحافظة القريات، بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات الدكتور محمد بن موسى الخمعلي، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ورئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري.واستهل الجولة التفقدية بزيارة مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى القريات العام، الذي يشهد تنفيذ مشروع للتوسعة وتطوير البنية التحتية للمستشفى بنسبة إنجاز وصلت إلى 84%، ثم توجه لمشروع تطوير مركز صحي حي المزارع الذي يقدم خدماته لـ10300 نسمة، كما وقف على مشروع إعادة تأهيل ازدواج طريق الوادي، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80%، وزار مشروع تطوير وسط المدينة، الذي أنجز منه 75%، ومشروع تحسين مدخل محافظة القريات.