أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، امتلاك الباحة كافة المقومات الطبيعية لتكون الوجهة السياحية المفضلة، وترفد برنامج وزارة السياحة «تنفّس».وتطلع خلال اجتماعه أمس بالرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، وعدد من المسؤولين بوزارة السياحة وبرنامج جودة الحياة، إلى تحقيق تطلعات المواطنين والزوار عبر استراتيجية التنمية السياحية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تؤديها وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها ومنها صندوق التنمية السياحي المعني بتمويل الفرص الاستثمارية للسياحة والهيئة السعودية للسياحة خلال صيف السعودية «تنفس».وثمن وقوف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب على الإمكانات السياحية التي تتمتع بها المنطقة والتي جاءت استكمالا لاجتماعات أخرى عقدها مع الخطيب في مقر الوزارة في الرياض وتعرف من خلالها على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المنطقة، وأبان أن المرحلة تتطلب الانفتاح على المجتمعات المحلية والمستثمرين وجهات التمويل والتدريب وتوفير الوظائف، «وهذا ما نعول عليه من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي واستقطاب السياح في المنطقة».وعقد الأمير حسام بن سعود اجتماعًا موسعًا مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي ومرافقيه في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المنطقة، ومستهدفات صندوق التنمية السياحي في المنطقة ومنظومة السياحة الجديدة، والفرص الاستثمارية المميزة.