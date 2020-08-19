يرعى أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة المزرعة النموذجية الأمير فهد بن سلطان اليوم احتفالية تكريم الفائزين بالجائزة في عامها الـ29 البالغ عددهم 30 مزارعاً، وذلك بمقر شركة تبوك الزراعية.وأوضح أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري أن الجائزة ساهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة في المنطقة، دافعة بالمزارعين إلى تطبيق أعلى معايير الاشتراطات لنيلها عبر زراعة أشجار الفاكهة والخضراوات والنخيل واتباع الوسائل الأحدث عالمياً في الزراعة، والري بالطرق الحديثة والتخطيط السليم لمزارعهم، مشيراً إلى أن الري بالتنقيط هو هدف رئيسي من شروط الجائزة لترشيد استهلاك مياه الري.لافتاً إلى انطلاق الجائزة منذ 29 عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك، وحصل عليها حتى عامها الحالي 870 مزارعاً من محافظات ومراكز المنطقة.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.