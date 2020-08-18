أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تخطي إجمالي إصابات فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19» حاجز الـ301 ألف حالة، بعد تسجيل 1409 إصابات جديدة، فيما تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ إضافية جديدة، و34 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من الفايروس مقارنة بعدد الإصابات الجديدة في 24 ساعة 321.2%.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة 45%، ونسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% لافتةً النظر إلى أنه أجري (60.712) فحصاً مخبرياً جديداً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 301.323 حالة، من بينها 24.942 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1716 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 272.911 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3470 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة لتصل إلى 90.5%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: حائل (81)، الرياض (64)، الهفوف (62)، جازان (60)، مكة المكرمة (55)، المدينة المنورة (52)، بريدة (51)، أبها (49)، جدة (49)، خميس مشيط (48)، ينبع (47)، حفر الباطن (32)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (1439)، جدة (877)، الدمام (275)، المدينة المنورة (226)، نجران (211)، الهفوف (108)، القطيف (92)، الخبر (88)، المبرز (59)، مكة المكرمة (47)، بريدة (44)، جازان (34)، الظهران (34)، الرس (32)، سبت العلاية (30)، شرورة (30).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.