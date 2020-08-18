اعتمد مدير عام تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ .وأوضح متحدث التعليم بالمنطقة خالد المضياني أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً من حساب المعلم والمعلمه في "نظام نور" حتى تاريخ 6 - 1 - 1442 هـ.