نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني، بالتعاون مع وزارة الإسكان أمس، ورشة عمل عن بُعد بعنوان «بحث فرص الشراكة بين وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري الخاص».

وأفاد مدير تطوير إدارة الأعمال بوكالة الوزارة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان حسام باشا بأن برنامج شراكات الذي أطلق من قبل الوزارة، يهدف إلى تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص عن طريق طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الشركاء، لإيجاد حلول سكنية وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.

وأوضح أن البرنامج يعود بالفوائد الكبيرة على الوزارة من خلال الاستفادة من خبرة المطورين لتقديم عروض سكنية متنوعة للمستفيدين، وإيجاد سوق مستدام في إنتاج الوحدات السكنية وتسهيل فرص التمليك للمستفيدين، وموازنة العرض والطلب لإدارة أراضي الوزارة والقطاع الخاص على النحو الأمثل.

ونوه بأن الفائدة العائدة للشركاء المطورين العقاريين، تتمثل بالوصول إلى تحليل لقاعدة بيانات مستفيدي وزارة الإسكان، وتقليل مخاطر الاستثمار، وإتاحة الفرصة للمطورين بتنفيذ مشاريع متعددة بتكلفة أقل، وبالنسبة للمستفيدين تقديم حلول سكنية متنوعة، وتقديم حلول تمويلية ميسرة، وتقليص وقت الانتظار لامتلاك وحدة سكنية.