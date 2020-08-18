وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على تشكيل لجنة رئيسية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض للأزمات والكوارث للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه تم أمس انعقاد اللجنة الرئيسية بعضوية جميع قيادات المنشآت التدريبية في المنطقة والإدارات المختصة، وأن هذا اللقاء يأتي استكمالا لحرص القيادة على توفير البيئة التدريبية الآمنه للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه بناء على هذا الاجتماع تم التوجية لتشكيل لجان فرعية داخل المنشآت التدريبية، تتولى تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية طبقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بذلك، كما تم توضيح نقاط تلك الأدلة وشرحها باستيفاء لأعضاء اللجنة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجان متابعة من إدارة السلامة والصحة المهنية بإدارة المنطقة للتحقق من تمام التطبيق.