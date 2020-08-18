أغلقت بلدية محافظة طبرجل عددا من المحلات التجارية أثناء جولتها الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة طبرجل ناصر عبدالله الوطبان ان إدارة الخدمات الرقابية الشاملة بالبلدية نفذت جولاتها على عدد من المحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامتها ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف 160 كيلوغراما من المواد منتهية الصلاحية والفاسدة، وإغلاق 3 محلات، ومخالفة وإنذار 12 محلا لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية الوقائية الخاصة بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.