بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة، يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين) سيتواجدون طوال الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب.

وبينت الإدارة أن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.