أحالت صحة المدينة المنورة شكوى ضد طبيبة تعمل في مستشفى خاص للجهات المختصة للتحقيق فيها، وجار استكمال الإجراءات النظامية حولها.

وأوضح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق أن الصحة باشرت التحقيق في الشكوى المقدمة ضد طبيبة تعمل بمستشفى خاص تركت فوطة في بطن مريضة بعد عملية قيصرية، وتمت إحالة الشكوى للجهة المختصة للتحقيق وجار استكمال الإجراءات النظامية حولها، حيث حضر المدعي وأُخذت أقواله وتم منع سفر الطبيبة لحين الانتهاء من القضية.

وبين أبو عنق أنه تقرر تشكيل لجنة طبية لدراسة الملف الطبي ومن ثم كتابة التقرير، وستتم إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر في القضية والحكم فيها.