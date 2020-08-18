أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل 1372 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 299914 حالة، من بينها 28093 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1758 حالة حرجة، كما سجلت 1432 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 268385 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 1372 حالة منها 46 % إناث، و54 % ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 3436 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة. وأبانت الصحة أنه قد أجري 55613 فحصاً مخبرياً جديداً، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.