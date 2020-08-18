أطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية برنامج «تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل»، ويهدف البرنامج الذي انطلق منذ بداية عام 2020، وجرى تطبيقه كمرحلة أولية مع أكثر من 30 جهة حكومية إلى رفع الوعي النفسي لدى العاملين في المنشآت الحكومية، وتزويد العاملين بمهارات التعامل مع الضغوط وأساليب تعزيز الصحة النفسية، ورفع مستوى اهتمام القادة والمديرين بأهمية الصحة النفسية للعاملين، إضافة إلى زيادة الوعي حول كيفية التعامل مع زملاء العمل الذين يعانون من اضطرابات نفسية وتقديم المساعدة لهم وإظهار الاهتمام والمواءمة والتفاهم المشترك.وعكف المركز على تنفيذ البرنامج بعد متابعة أرقام منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن شخصاً من 10 مصاب باكتئاب أو اضطراب أو قلق شديد، وهذا مؤشر ازدياد كبير في الأعداد مقارنة بالعقود الماضية، إذ قفزت الأعداد من 416 مليون شخص في عام 1990م إلى 615 مليوناً في العام 2013، وبناء عليه تكشف منظمة الصحة أن الاضطرابات النفسية تكلف الاقتصاد العالمي سنوياً نحو 925 مليار يورو، في ظلّ ما تسببه من انقطاع عن العمل وخسائر في الإنتاج، ما يستدعي ضرورة تفادي هذه المخاطر من خلال مبادرات وبرامج ترفع من الوعي النفسي لدى العاملين.يشار إلى أن المركز قدم خلال الأشهر الماضية خدماته التوعوية النفسية للجهات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على فايروس كورونا من خلال تزويدهم بمحتوى توعوي لموضوعات عدة مصممة بشكل انفوجرافيك، وفيديو، إضافة إلى تقديم استشارات هاتفية ونصّية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون.