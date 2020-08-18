أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس (الإثنين)، وحدات بنوك الدم المتنقلة. وأوضحت الوزارة أن الهدف من الوحدات «العربات المتنقلة» تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.وأشارت إلى أنه سيتم تأمين 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى البالغ عددها 10 عربات وجار توزيعها على 10 مناطق صحية وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة، وتوزيعها على 14 بنك دم مركزيا تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة وقد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول من تأمينها.يشار إلى عدد بنوك الدم بلغ 221 بنك دم، منها 24 بنك دم مركزيا، و105 بنوك دم فرعية، و83 مركز نقل دم، كما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2019، 345.693 متبرعاً ومتبرعة.