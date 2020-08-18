عثرت الجهات المختصة في الدفاع المدني بمنطقة جازان، على جسم صاروخ موجه عيار 90 ملم، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على الجسم المشتبه به بأحد الأودية، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع، وتم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات في الموقع.