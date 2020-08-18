أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أهمية استثمار المقدرات المقدمة لدعم مسيرة التعليم في بلادنا الغالية. وشدد خلال استقباله أمس، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وعددا من قيادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، على ضرورة توظيف التقنية الحديثة لتعزيز مخرجات التعلم عن بُعد ودعم الآلية بالتجهيزات المدرسية ومصادر التعلم والمختبرات الافتراضية؛ لدورها في تحفيز الطلاب ونقلهم من دور المتلقي إلى الباحث عن المعرفة والمنتج لها، مطالباً بالتركيز على الأداء التربوي بصفة عامة وترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات. وثمن ما تضمنته تقارير العام الدراسي من استعدادات تهدف إلى الرقى بمسيرة التعليم في المنطقة، عبر توفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقق نجاح سير العملية التعليمية. وتسلم أمير منطقة الباحة تقريراً مفصلاً عن أعمال ومنجزات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال العام الدراسي الماضي 1441، وجاهزية مدارس المنطقة لبدء العام الدراسي الجديد، التي ستستقبل خلاله أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة، ‪واستمع إلى شرح مفصل عما تضمنته التقارير من منجزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد والبرامج التعليمية التي جرى تنفيذها خلال العام الدراسي الماضي وفترة الصيف.