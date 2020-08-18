استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم محمد أبوهادي، ومدير إدارة تعليم محافظة صبيا الدكتور حسن محسن خرمي. ونوه نائب أمير منطقة جازان بما يحظى به التعليم الجامعي والعام وطلاب وطالبات منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام، واستمع لشرح مفصل من مدير عام التعليم بجازان ومدير تعليم محافظة صبيا عن الخطط والآليات والبرامج التي أعدتها الإدارتان لتنفيذ العام الدراسي الجديد بما يضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بُعد وسلامة الكادر التعليمي والطلاب والطالبات بجميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة.ووجه الأمير بتسخير الإمكانات كافة المتوافرة لدى الإدارتين وبذل المزيد من التعاون وتضافر الجهود بينهما لتحقيق كل ما يسهم في دعم ونجاح العملية التعليمية، مثمناً جهود الإدارتين وتعاونهما الدائم وتعاون أولياء أمور الطلاب والطلبات مع الإدارة، وتميز طلاب وطالبات المنطقة ومشاركتهم الفعالة في المسابقات والمشاركات المحلية والدولية، مشدداً على أهمية تقديم الدعم والمتابعة للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات الذين تزخر بهم المنطقة في جميع المجالات.وكرم نائب أمير منطقة جازان، في ختام اللقاء، طلاب وطالبات إدارتي التعليم بجازان وصبيا، الذين مثلوا المملكة عالمياً من خلال فعاليات معرض جلوب البيئي الافتراضي للعلوم، وفي مسابقة النادي العلمي الرياضي، إضافة إلى العديد من الطلاب والطالبات المميزين دراسيا.