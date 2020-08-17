استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم (الإثنين)، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.