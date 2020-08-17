بناء على توجيهات سمو وزير الداخلية، ‏أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قرارات إدارية بنقل اللواء علي بن سليم بن سعيد العطوي من شرطة محافظة الطائف إلى مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة ويعين نائبا لمدير الشرطة، ‏ونقل اللواء ‏لافي بن ناعم ‏عمران الصاعدي من شرطة منطقة المدينة المنورة ‏إلى شرطة منطقة مكة المكرمة ويعين مديراً لشرطة العاصمة المقدسة، ‏ونقل ‏العميد عثمان بن عبد الرحمن عبد اللطيف اليوسف من شرطة المنطقة الشرقية إلى شرطة منطقة مكة المكرمة ويعين مديراً لشرطة محافظة الطائف، ‏ونقل العميد سليمان بن عمر علي الطويرب من شرطة منطقة الرياض إلى شرطة منطقة مكة المكرمة ويعين مديراً لشرطة محافظة جدة.