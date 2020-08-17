‏ناقش المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك تقرير مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للمشاريع الجارية والمنتهية وبعد دراسة التقرير قرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لزيارة هذه المشاريع ميدانيا وتقديم تقرير للمجلس في اجتماعه القادم.

جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعه رقم (60) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي حيث ناقش الحساب الختامي لأمانة تبوك للعام المالي (2018)م، إذ رصد المجلس عدة ملحوظات على التقرير وقرر مخاطبة الأمانة للإجابة على الملحوظات التي رصدها.

كما استعرض المجلس التقرير النصف سنوي لعام 2020 بشأن الإيرادات الواجب تحصيلها خلال الفترة حيث بلغت الإيرادات المحصلة 29 مليون ريال والإيرادات غير المحصلة 26 مليون ريال، وأوضحت الأمانة معوقات التحصيل منها تأجيل تحصيل الرسوم البلدية لجميع الأنشطة لمدة ثلاثة أشهر بناء على الأمر الملكي بشأن جائحة كورونا.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة التقرير النصف سنوي لمشاريع ميزانية أمانة منطقة تبوك والنفقات على المشاريع الباب الرابع وذلك للنصف الأول من العام الميلادي.