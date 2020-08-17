أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدفاع المدني، ضمن نطاق البلدية مستودعاً للكنب وذلك لعدم وجود ترخيص.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مستودع للكنب غير مُرخص ومخالف للاشتراطات البلدية، مبيناً بأنه تم مصادرة 4 مواطير هواء، ومكينة خياطة، وثلاجة وأسطوانة غاز.

وأكَّد «الشنبري» استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.