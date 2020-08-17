أغلقت وكالة البلديات ممثلةً ‫في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطعم كباب شهيرا مخالفاً ضمن نطاق البلدية، ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أنَّ سبب إغلاق المطعم يعود إلى تدني مستوى النظافة، وسوء تداول اللحوم، ووجود شحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى لحوم معاد تجميدها، مشيراً إلى مصادرة 55 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 كغم خضروات فاسدة، و84 كغم مواد أولية مستهلكة، وعلى الفور تم إغلاق المطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وأكَّد العبيد أنَّ أعمال الرقابة الميدانية للبلدية مستمرة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.