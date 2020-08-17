أطلقت قيادة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مبادرة (بنيان) يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة، تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول بنسبة 50%. جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح أمس (الإثنين). وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية المبادرة الوطنية، التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.ونوّه مدير التعليم بتوجيهات وحرص الوزارة في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.من جهة أخرى، بادرت مدارس بمنطقة تبوك بإيصال الكتب المدرسية إلى منازل الطلاب والطالبات تحت مُسمّى «كتابك لباب بيتك»، وقال مدير التعليم إبراهيم بن حسين العُمري: «المبادرات التي أجرتها بعض مدارس المنطقة تنبع من الحس العالي والمسؤولية الوطنية والاجتماعية».وأضاف: «كل الشكر والتقدير لجميع الزملاء والزميلات في منطقة تبوك، ومن سار على هذا النهج في سائر بلادنا في التعامل مع بناتنا وأبنائنا الطلاب»، وأكد العُمري أن هذه المبادرة دلالة على التلاحم المحمود في الوطن.