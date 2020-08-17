أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن مشروع «نيوم» محط أنظار العالم أجمع، والجميع على استعداد تام لأن يواصل المشروع برامجه وفق الخطط المرسومة، مشيراً إلى أن مشروع «نيوم» سيعزز المشاريع التنموية في المملكة ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد وفق رؤية 2030.وناقش خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، العديد من النقاط التي تعزز انطلاقة العمل في هذا المشروع العملاق.