رأس أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي اليوم الاجتماع التحضيري الثاني للاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

واطلع أمير منطقة حائل على ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لجمعية الإسكان التعاوني في المنطقة والتي منها الدراسة السوقية لمشروع الجمعية وأهدافها وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع.



ووجه أمير حائل باستكمال الدراسة خلال الأيام القادمة لتشمل كافة الجوانب وتسمية بيت خبرة معتمد لهذا الغرض.



حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري, ومدير عام فرع الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان الفوزان, والمدير التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل فؤاد الغصاب, وعدد من المسئولين بالمنطقة.