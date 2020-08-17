كشف القنصل العام البريطاني بجدة سيف آشر، بدء رحلات الطيران إلى لندن من مطار الملك عبدالعزيز بجدة الدولي.

وأكد آشر في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أنه «سيتم فتح الطيران من جدة إلى مطار هيثرو بلندن، لكل من البريطانيين، ومن يحمل تأشيرة دخول أو فيزا لبريطانيا، اعتبارا من 22 أغسطس الجاري»، في وقت تعمل الهيئة العامة للطيران المدني، على تسهيل عودة المواطنين السعوديين العالقين في الخارج إلى المملكة.

وكانت الهيئة كشفت في بيان لجميع شركات الطيران العاملة بالسعودية بما فيها الطيران العام، رغبة حكومة السعودية عودة جميع المواطنين السعوديين، ومرافقيهم (غير السعوديين)، المتواجدين خارج المملكة، مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة في ظل جائحة فايروس كورونا

وأوضحت الهيئة، أنه يسمح للناقلات بإعادة المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين وزوجات المواطنين وأبناء وأزواج المواطنات السعوديات على حسابهم الخاص، على رحلات الإجلاء القادمة للمملكة، التي تسيرها الدول لإجلاء مواطنيها من المملكة.

في غضون ذلك، تؤكد الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.