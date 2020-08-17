تواصل وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 110 كيلوغرامات من الخضار والفواكه تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار العصيمي إلى أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، بهدف التصدي لمخالفي الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليهم. وأكَّد المهندس محمد العصيمي حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات.