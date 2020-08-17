تواصل وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملاتها الرقابيه على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على المشهد الحضري.

وأوضح المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ 25 حملة رقابية على المنشآت التجارية، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت، نتيجة عدم تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فايروس كورونا، إذ تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما تم خلال الحملة رفع 2 طن مخلفات بناء، إضافةً إلى إزالة 32 سيارة خربة وهياكل تالفة.

وأكَّد «المالكي» تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحلات التجارية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافة والبروتوكولات الوقائية من فايروس كورونا، وحرص الأمانة للتصدي لجميع المخالفات.