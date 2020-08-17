رأى 74% من القراء في استطلاع صحيفة عكاظ الذي شارك فيه 2.043، ضرورة تخفيض رسوم المدارس الأهلية بنسبة أكثر 40%، بعد قرار استمرار الدراسة عن بعد الذي أقرته وزارة التعليم لمدة 7 أسابيع من الفصل الأول من العام الدراسي 1442هـ، بسبب استمرار جائحة فايروس كورونا، وحرصاً على الطلبة والطالبات من تفشي وانتشار الفايروس.

الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة عبر حسابها على موقع «تويتر» أيد فيه 6.2% من المشاركين تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 10%، فيما أيد 4.9% من المشاركين التخفيض بنسبة 20%، ونسبة 14.7% من المشاركين رأوا أن التخفيض يجب أن يكون 30% من الرسوم المقررة حالياً.