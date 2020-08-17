أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة برنامجاً لتدريب المعلمين والمعلمات على طرق وأدوات وأساليب التعليم عن بعد، استعداداً لتطبيقها مع الطلاب والطالبات.



وأكد مدير تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش أن غاية التدريب المكثف دعم المعلمين والمعلمات، وتأهيلهم لإتقان التعامل مع النظام التعليمي الحديث، والتعريف بطرق استخدامه وتوظيفه بشكل فعال ومثمر وتفعيل أدواته، وتقديم النصح والإرشاد للتغلب على عقباته وصعوباته متى ما وجدت.



وأوضح الدكتور عبدالخالق أن التدريب بدأ بقادة وقائدات المدارس، ومختلف الكوادر المدرسية، ليشمل أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في مختلف مدارس المنطقة، إضافة إلى استخدام وتفعيل منصة «مدرستي» التي أقرتها وزارة التعليم، مؤكداً جاهزية تعليم المنطقة لمواكبة التعليم الإلكتروني الحديث والتطور السريع في شتى المجالات والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية، مشيراً إلى فاعلية البرامج التدريبية المقننة وأثرها في إحداث التغيير المطلوب والإيجابي في سلوك التربويين ما يعزز القناعة التامة بمحتوى التعلم عن بعد ومناسبته للمرحلة وتحقيقه أهداف العمل التربوي والتعليمي، بتمكين الطلاب والطالبات من الاستزادة من العلوم والمعارف، وتوسيع مصادر المعرفة و المدارك التعليمية.