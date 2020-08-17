صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت، عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ( 6 ) أشخاص من الجنسية الباكستانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر )، وذلك لتورطهم بامتهان تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها، وقد ضبط بحوزتهم مبلغ ( 33020) ريالاً، والمواد والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.