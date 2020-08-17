https://covid19.moh.gov.sa

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 1372 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1432 حالة تعافٍ إضافية، 28 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 299914 حالة، من بينها 28089 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1758 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 268385 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3436 حالة وفاة.ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط