أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية تهدف إلى تحسين إجراءات الأمن الحيوي ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت بالرفق بالحيوان وفقاً لنظامي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وبين أن الجولات أسفرت عن إغلاق عيادة لمخالفتها نظام المنشآت البيطرية لعدم وجود ترخيص على المنشأه، وتم تسجيل مخالفات على منشآت أخرى منها مخالفة مزاولة مهنه دون ترخيص، ووجود نشاطات خارجه عن نطاق الترخيص، وعدم الالتزام بنظام الرفق بالحيوان.

من جهته ناشد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بهاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.