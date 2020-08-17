حصلت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) على جائزتين من جمعية الخبراء في مجال التصوير والصوت (EISA)، وهي مجموعة تضم 55 من أكثر المجلات الإلكترونية الاستهلاكية شهرة في العالم، حيث حصل هاتف HUAWEI P40 Pro على تسمية «EISA Smartphone Camera 2020-2021» من قبل الجمعية، جنبًا إلى جنب مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2، التي فازت بجائزة «أفضل ساعة ذكية 2020-2021».

وصفت EISA هاتف HUAWEI P40 Pro بأنه «بطل حقيقي في فئته»، مشيدة بقدرات كاميرا الهاتف وتقنية العرض والتصميم الفاخر. وتمت الإشادة أيضًا بساعة HUAWEI WATCH GT 2، حيث زعمت الجمعية أنه بفضل التصميم الذكي للساعة ومجموعة ميزات اللياقة البدنية، «وُلدت ساعة كلاسيكية حديثة.»

قال رئيس قسم الهواتف الذكية بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين كيفن هو: «يسعدنا بأن منتجاتنا تستمر في حصد الجوائز مع EISA، والاعتراف باثنين من منتجاتنا المتميزة يسعدنا جداً، وهما هاتف HUAWEI P40 Pro وساعة HUAWEI WATCH GT 2». مع كل جهاز، تلتزم هواوي بتقديم تجارب جديدة ومثيرة للمستهلكين، بدءًا من ساعة ذكية يمكنها زيادة حدود التمرين مع HUAWEI WATCH GT 2 إلى هاتف ذكي يكسر حدود التصوير بالهاتف الذكي باستخدام HUAWEI P40 Pro ".

تعترف EISA بهاتف HUAWEI P40 Pro الذي يأتي «بتصميم فاخر» باعتباره الرفيق المثالي لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لالتقاط صور مذهلة على أساس يومي، معتقدين أن الهاتف يمثل تقدمًا رائعًا في التصوير المحمول. وتمكنت هواوي الفوز بهذه الجائزة نتيجة لإمكانيات التصوير التي لا مثيل لها لهاتف HUAWEI P40 Pro، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية Ultra Vision Camera بدقة 50 ميجابكسل مع التركيز التلقائي للكشف عن الطور وتثبيت الصورة البصرية، إضافة إلى عدسة التقريب بدقة 12 ميجا بكسل، التي توفر تقريبا بصريا حتى 5x، إلى كاميرا سينمائية مع عدسة عريضة جداً بدقة 40 ميجا بكسل لالتقاط مقاطع فيديو رائعة. علاوة على ذلك، فإن كاميرا العمق ToF ثلاثية الأبعاد وتحسين التصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي، يمنحان المستخدمين تجربة تقنية متميزة، قالت EISA إنها «تدفع بتكنولوجيا كاميرا الهاتف الذكي إلى الأمام».

بالنظر إلى الفائز بجائزة «أفضل ساعة ذكية» من EISA لهذا العام، HUAWEI WATCH GT 2، أشادت الجمعية بالساعة لأنها «تمزج بين مواهب الساعات الذكية الحديثة» لتصميمها وشاشتها الـAMOLED والتحكم. مع عمر بطارية يصل إلى أسبوعين ومجموعة من ميزات اللياقة البدنية، يمكن لـ HUAWEI WATCH GT 2 تحليل 15 وضعًا للتمرين الاحترافي وتسجيل 85 نوعًا مخصصًا من التمارين. بفضل تقنية TruSleep من هواوي، يمكن لساعة HUAWEI WATCH GT 2 تتبع جودة النوم، ويمكن لـ HUAWEI WATCH GT 2 أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الإجهاد، ودعم قياس مستوى 2SpO2. علاوة على ذلك، تغطي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 الاستخدام اليومي مثل الاتصال عبر البلوتوث وإشعار التطبيقات وتخزين الموسيقى ما يسمح للمستخدمين إقران وتوصيل سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مع الساعة بكل سهولة والاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل باستخدام HUAWEI WATCH GT 2.