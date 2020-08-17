أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 35 مركبة عاطلة وهياكل تالفة، ضمن حملة نفذتها بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، لإزالة المركبات العاطلة والهياكل التالفة في نطاقها الإشرافي بمكة.



وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن الحملة تهدف إلى إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، مشيراً إلى إزالة 35 مركبة عاطلة وهياكل تالفة من قبل اللجنة المختصة، وذلك لما تشكله هذه المركبات من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف المركبات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة، لافتاً إلى متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في إزالتها أولاً بأول.



وثمن مكاوي دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع هذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري.