عاد أمس (الأحد) أكثر من 10 آلاف من منسوبي ومنسوبات الهيئة الإدارية بتعليم الطائف إلى مقرات العمل في المدارس ومكاتب التعليم، وباشروا أعمالهم وسط جاهزية تامة، واستعدادات منظمة، قدمتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ لتهيئة المدارس ومقرات العمل لاستقبال منسوبيها، وانطلاق العام الدراسي الجديد.وأكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، أن انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة تتطلب من الجميع مزيداً من البذل والحرص والمتابعة، واستشعار المسؤولية.في تبوك، شهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية اليوم في مدارس ومكاتب التعليم بمنطقة تبوك تطبيق بروتوكولات العودة للعمل، وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية، بما يساهم في سلامة الجميع. وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة خالد الفقير، حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس. وفي المنطقة الشرقية، عاد 8.200 موظف وموظفة، لمباشرة عملهم بمدارس التعليم في المنطقة الشرقية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة، وسجلت المدارس تنظيما دقيقا لحضور الموظفين وإجراءات فحص الحرارة، مع المحافظة على التباعد الجسدي للجميع وفقاً للدليل الإرشادي.وفي الرياض، انتظم أكثر من 30 ألفا من منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مدارسهم، وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.وتفقدت مديرة الإشراف التربوي في تعليم الرياض نجلاء النفيعي عددا من مدارس البنات، والتقت قائدات المدارس ومنسوباتها مشيرة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية داخل مرافق ومباني المدارس.وفي جدة، أوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود بن صقيران الكناني، أن قيادات المدارس وإدارييها في مدارس البنين والبنات، على أهبة الاستعداد لما يكفل سير العملية التعليمية بكل نجاح، مراعين عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في مختلف المراحل الدراسية.