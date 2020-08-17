تفقد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني عدداً من مدارس المنطقة، وقال إن الدور المناط بمسؤولي ومسؤولات التعليم وطني قبل أن يكون وظيفياً، متطلعاً إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لدعم الطلاب والطالبات وتقليل نسبة الفاقد التعليمي.وأضاف أن نحو 1300 مدرسة للبنين والبنات أتمت جاهزيتها للعام الدراسي الجديد واستقبال منسوبيها ومنسوباتها، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية وتفعيل وسائل السلامة، والانتهاء من الآليات الخاصة بتسليم المقررات الدراسية بطريقة آمنة، فضلاً عن إعداد الخطط لاستقبال الطلاب والطالبات الذين يعانون صعوبة في التواصل التقني خلال يوم واحد فقط مع تطبيق الاشتراطات الصحية.