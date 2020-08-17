رصدت «عكاظ» يوماً حافلاً لزيارات وزير السياحة أحمد الخطيب بالطائف، شملت ١٣ وجهة جذب متنوعة ما بين مزارع ومصانع ورد ومواقع تاريخية وأثرية وانتهت بأحد الأسواق الحديثة، يرافقه محافظ الطائف سعد الميموني وأمين الأمانة المهندس محمد هميل. وانطلقت جولات الوزير مباشرة بعيد وصوله مطار المحافظة إلى مصنع راشد القرشي، واطلع على شرحٍ موجز عن آليات التقطير والتصنيع، عقب ذلك زار جبل لبنان ودكة بافيل ودكة الحلواني، ثم مزرعة الفراولة والتعرف على طرق زراعتها، ثم إلى مزرعة بن مشيهيب بوادي محرم، كما شملت الزيارات مسجدي عداس والكوع، ثم بيت الكاتب الأثري، وقصر شبرا والمنطقة التاريخية في وسط الطائف، واستمع لأحد الباعة القدامى «إسحاق مياجان» الذي ورث مهنته عن أبيه قبل 50 عاماً في بيع مستلزمات العطارة وأول أنواع الحلوى التي كانت تعرف بحلوى النعناع التي كان يورّدها المداح قبل ٨٠ عاماً، وحثّه الخطيب على أن يورّثها أبناءه. ثم انتقلت الجولة بعد ذلك إلى متحف الشريف الذي يجسد حياة أهل الطائف وتخللتها عروض للفنون الشعبية. وتستمر جولات الخطيب إلى محافظة ميسان ومواقع الجذب السياحي فيها. وتأتي الزيارات في إطار الموسم السياحي «تنفس السعودية».