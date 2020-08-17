اعتبر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن توفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة هدف أساسي لإمارة منطقة القصيم، مشيداً بما لمسه من همة عالية في نفوس أبناء وبنات المنطقة. واطلع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس جمعية قدرة النسائية الأهلية نهلة الجميعة، على مبادرة الجمعية لعرض مشروع «باريستا» وتدريب الشباب والشابات على صناعة القهوة من خلال أكثر من 160 أسرة استفادت من هذه المبادرة. من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة أمس، مستشارة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتورة مها القرزعي، بحضور مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح، وأمين عام مجلس فتيات المنطقة منال المهنا.وقدمت الدكتورة القرزعي شرحاً موجزاً عما تقدمه الوزارة من جهود لتطوير تقديم المواد العلمية واستخدام التقنية، خصوصاً في هذه الجائحة وبداية العام الدراسي الجديد بتقديم التعليم عن بعد، مشيرة إلى أن هذه إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية لخدمة الطلاب والطالبات ومقدمي المادة التعليمية من معلمين ومعلمات، والعمل على اختصار الوقت والجهد للطالب والطالبة.