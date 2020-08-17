ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الجهود الكبيرة التي قدمتها القيادة الرشيدة للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، واطلع خلال اللقاء على تقرير تضمن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فايروس كورونا والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.