استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس المواطن وليد بن عقيل المريدي الأسلمي المتنازل عن حق القصاص في قاتل شقيقه سامي بن عقيل المريدي (رحمه الله)، والمواطن فهد بن عيد السمحان الشمري المتنازل عن حقه في القصاص من قاتل ابنه ناصر بن فهد السمحان (رحمه الله).ونوه أمير منطقة حائل بفضيلة التسامح والعفو عند المقدرة، مشيداً بمبادرتهما بالعفو لوجه الله والتنازل عن حق القصاص، مؤكداً حرص ولاة الأمر على حقوق أبنائهم وكذلك على تحفيز المبادرين بالتنازل وتشجيعهم لنيل الأجر المضاعف من المولى القدير وإشاعة روح التسامح والإخاء.