انتشلت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني بالطائف جثتين من سد صعب في المحافظة.وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغاً مساء أمس الأول عن اشتباه بغرق شخصين بسد صعب، وبناء عليه توجهت فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة للموقع، وعند الوصول بدأ البحث عن الغرقى عن طريق الغواصين وتم العثور على جثة أحد الأشخاص وانتشالها، فيما عثر على الجثة الأخرى صباح أمس (الأحد).ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياه الأمطار.