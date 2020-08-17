أزالت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراض حكومية في حي الرصيفة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1500 متر مربع، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطن، مما استوجب إزالة التعديات.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات في الحي تمثلت بإقامة حوش بداخله غرف شعبية، وتمت إزالتها كلياً وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.وأكد عدم تهاون البلدية في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات ومواصلة مهماتها في إزالة أي موقع مُعتدى عليه دون تأخر أو تهاون، مشيرا إلى التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات.