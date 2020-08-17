أغلقت بلدية محافظة القطيف 16 منشأة تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك إثر تنفيذ 272 جولة ميدانية، تمت خلالها زيارة 1494 منشأة خلال الأسبوعين الماضيين.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن الجولات الميدانية أسفرت عن مصادرة 4 أطنان و177 كلغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مشدداً على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت في العمل دون ترخيص، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط، وعدم استيفاء الشروط الصحية، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، كما تم رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضروات، وجرت مصادرتها وتطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.وفي السياق، أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 منشآت غذائية لافتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 3 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، مبينا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحية سارية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.