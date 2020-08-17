وقف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي على حاجات فرعي الوزارة بمحافظتي الوجه وأملج، واطلع على سير العمل في مراكز التأهيل الشامل، ومكاتب الضمان الاجتماعي ومكاتب العمل ووحدة الخدمات الشاملة ومراكز التنمية الاجتماعية، للتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فايروس كورونا.كما التقى خلال الزيارة محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، وجرى خلال اللقاء استعراض ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمحافظة والقرى التابعة لها من قبل الفرع، إضافة إلى مناقشة حاجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة.