أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة شقراء أمس، فتح بوابة القبول الإلحاقي، التي يمكن من خلالها تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمادة.وبينت العمادة أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناء على أعلى النسب، وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وفق أدنى نسب القبول للعام الجامعي 1442، التي ستعلن في موقع عمادة القبول والتسجيل.ودعت الراغبين في الالتحاق بالجامعة زيارة بوابة القبول الإلحاقي للطلاب Su.rbu-admit.edu.sa، وللطالبات على الرابط: Su.rgu-admit.edu.sa، كما يمكن الاطلاع على البيانات الإضافية من خلال الرابط: https://twitter.com/dra1sm1/status/1291781915628929031s=12.من جهة ثانية، حصلت جامعة شقراء على شهادة المنظمة العالمية للمعايير «آيزو» ضمن 15 جهة سعودية في عام 2020.وحصلت الجامعة على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات التي تمنحها مجموعة Smg، وتعد من أكبر شركات تقييم الآيزو في العالم، وذلك بعد أن أكدت توافق وتطبيق أنظمة وإجراءات أمن المعلومات في الجامعة مع هذا المعيار الدولي.وأكد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والمضي قدماً في تقديم الخدمات الإلكترونية في بيئة تقنية آمنة ومنسجمة مع توجه رؤية 2030 التي تضمنت دعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية.وأوضح عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني الدكتور سعد بن علي الأحمري أن لجنة المراجعة التابعة لمجموعة Smg منحت شهادة الآيزو للجامعة بعد أن اجتازت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بنجاح متطلبات الشهادة التي تغطي عددا من المحاور والنطاقات المتعلقة بأمن المعلومات وتشمل سياسات وتنظيم أمن المعلومات، وأمن البنية التحتية، وأمن مركز البيانات، والتحكم في الدخول، والتشفير، والأمن المادي وغير المادي.