رأس أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في صالة الاجتماعات بمكتبه أمس (الأحد)، اجتماع اللجنة العليا للأزمات بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وفي بداية الاجتماع نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - للجهود الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، معرباً عن شكره للقطاعات كافة المشاركة في التصدي لهذه الجائحة.

وأثنى أمير منطقة حائل على ما يقوم به كل قطاع، حاثاً على مضاعفة الجهود،وأن تكون هناك توعية مضاعفة في قادم الأيام.

وذكّر أمير منطقة حائل أن فايروس كورونا مازال موجوداً ويجب الاستمرار في برامج التوعية من قبل إدارة الأزمات في المواقع كافة التي تشهد كثافة في وجود الأفراد سواء بالأماكن العامة والمناسبات أو مواقع العمل، داعياً الجميع لتوخي الحذر والتقيد بالاحترازات الوقائية، مؤكداً أن وعي الأفراد وحرصهم وتعاون الجميع سيكون له انعكاس مباشر على انخفاض أعداد المصابين بالمنطقة.

إثر ذلك اطلع أمير منطقة حائل والمجتمعون على التقارير والإحصاءات الشاملة والخطط الجاري تنفيذها من أجل وقاية المواطنين والمقيمين من هذه الجائحة والعمل بروح الفريق الواحد حتى زوالها بإذن الله.