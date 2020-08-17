بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في وفاة شقيقه روبرت ترمب.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ وفاة شقيقكم روبرت ترمب، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في وفاة شقيقه روبرت ترمب.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة شقيقكم روبرت ترمب، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.